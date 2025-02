Os detalhes do lançamento da pré-candidatura de Caiado à Presidência da República

Encontro terá como anfitriões serão o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis

Samuel Leão - 21 de fevereiro de 2025

Ronaldo Caiado durante pronunciamento. (Foto: Hegon Corrêa)

O governador Ronaldo Caiado (UB) deve ser anunciado, oficialmente, como pré-candidato à presidência pelo União Brasil no dia 04 de abril, em Salvador (BA).

O evento ocorrerá às 9h no Centro de Convenções da capital baiana e reunirá governadores, prefeitos de capitais e outras lideranças do partido.

Esse encontro terá como anfitriões serão o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Além do lançamento da pré-candidatura, Caiado será homenageado com o título de cidadão baiano, uma iniciativa de Bruno Reis quando era deputado estadual.

Após o evento, o governador deve iniciar uma agenda de viagens pelo país para fortalecer a pré-campanha.

De acordo com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, Caiado possui grande destaque na política nacional e reúne qualidades que o credenciam para a disputa.