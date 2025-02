Homem pula cerca de proteção e começa agredir clientes em bar no Jundiaí

Fato foi na madrugada e a Polícia Militar (PM) foi acionada para auxiliar no que estava acontecendo

Paulo Roberto Belém - 23 de fevereiro de 2025

Homem foi contido por populares e pelos seguranças (Foto: Captura/Divulgação)

Um homem, de 35 anos, foi contido por populares e seguranças de um bar localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis, na madrugada deste domingo (23), após pular a cerca de proteção do local e começar agredir pessoas que estavam no estabelecimento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no bar, percebeu que o homem já havia sido imobilizado por estar supostamente “em surto”, acionando o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu).

Os socorristas assumiram a situação, sendo necessário o uso de algemas, imobilizações com ataduras e cinto de segurança por parte dos militares porque o homem se debatia muito, se auto-prejudicando.

Após a contenção, ele foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis (UPA) da Vila Esperança, onde foi atendido e medicado.

Lá, o homem teria declarado que passa por problemas psiquiátricos e que faz uso de medicamentos antidepressivos. Ele disse isso após ter sido estabilizado, tendo o acompanhamento de um familiar.