Homem que matou mulher com golpe de garrafa na cabeça em Aparecida ainda não foi encontrado

Vítima estava bêbada no momento do crime e chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu

Paulino Henjengo - 23 de fevereiro de 2025

Local onde a vitima veio a óbito (Foto: Reprodução)

As forças de segurança pública em Aparecida continuam em diligências para encontrar um homem, de 29 anos, que provocou a morte de Priscila Sandra de Souza, de 30, neste domingo (23) no Jardim Bela Vista.

O Portal 6 apurou que a vítima passou a madrugada consumindo bebida alcoólica e foi golpeada com uma garrafa na cabeça após discutir com o autor do crime na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares, mas Priscila não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na UPA Geraldo Magela.

Testemunhas apontaram aos agentes as características do suspeito e qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser dada sob sigilo às polícias Militar e Civil.