Feras no jiu-jitsu, irmãs de Anápolis conquistam o ouro no Kickboxing e sonham com Olimpíadas

De olho no MMA, pequenas de 10 e 12 anos já acumulam diversas premiações e medalhas ao redor do Brasil

Davi Galvão - 26 de fevereiro de 2025

Irmãs são promessa anapolina para as Olimpíadas. (Foto: Reprodução)

Se no chão já eram ‘perigosas’, as irmãs Rafaela Matias e Maria Fernanda, anapolinas de 10 e 12 anos, agora oferecem um risco a mais, pois além do Jiu-Jitsu, as duas já estão conquistando títulos de peso também no kickboxing e mirando cada vez mais alto, literal e figurativamente.

Retornando de viagem, as duas voltam para Anápolis com o pescoço um pouco mais pesado, após conquistarem a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Centro-Oeste e no Pan-Americano de kickboxing, disputados nesta última sexta-feira (21) e domingo (23).

Quem viu de fora pode até ter estranhado as garotas, que tiveram de até mesmo pedir equipamento emprestado, pouco antes de entrarem no tatame, darem um verdadeiro show e trazerem mais uma vitória para casa.

“Nem caneleira elas tinham, porque a gente não sabia que ia precisar para esse campeonato específico. Mas daí, pouco antes de entrar, pediram emprestado para outro atleta. Dá até para ver que ficou maior nelas. Mas o importante é que deu certo”, contou Thais Araújo, mãe das pequenas.

Em entrevista ao Portal 6, ela brincou que enquanto outras crianças choram e pedem aos pais celulares, maquiagens ou afins, com as filhas isso acontece com as taxas de inscrições para campeonatos ou no custeio das viagens para competir.

Mesmo enfrentando diversas dificuldades financeiras, uma vez que as duas ainda não encontraram patrocinadores, Thais e o marido fazem o possível pelas meninas, afinal, “é o sonho delas”.

“A gente já tentou trocar para outra atividade física, alguma mais em conta, mas não tem jeito. As duas só se sentem bem no tatame. Eu acredito nelas e elas acreditam muito em si próprias” disse.

Há três anos, as duas começaram com o jiu-jitsu e se apaixonaram pelas artes marciais. Já há um ano, foi a vez do kickboxing, com ambas pretendendo entrarem no mundo do MMA.

Futuro brilhante

Para a treinadora Juliana Rocha, que acompanhou as meninas e também garantiu o ouro em ambos os jogos, a cidade está diante de duas estrelas em ascensão, com potencial para irem ainda muito mais longe.

“Não é todo dia que a gente vê atletas que nem as duas. Não é exagero dizer que, seja no jiu, seja no kickboxing, elas estão no caminho certo para chegarem, no futuro, nas Olimpíadas”, contou.

Mesmo com as duas já sendo beneficiárias do Bolsa Atleta, ela reforçou a importância de patrocínio e do apoio da população, tendo em vista os custos que acompanham o treinamento de alto nível.

“A gente, que é da velha guarda, tivemos muitas dificuldades, mas conseguimos popularizar a luta na cidade e no estado. Agora é a vez de passar o bastão, de ajudar a nova geração. Eles são o nosso futuro”, frisou.