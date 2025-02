Funcionário faz revelação surpreendente sobre a limpeza em hotéis

Discussão em fórum online revelou algumas práticas preocupantes que os hóspedes não conheciam

Magno Oliver - 26 de fevereiro de 2025

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os hotéis são conhecidos por boas práticas de atendimento, descanso e, principalmente, por oferecerem cafés da manhã memoráveis e saborosos.

No entanto, alguns bastidores do funcionamento de um hotel são mantidos em segredo, como a limpeza interna tão impecável e exemplar que muita gente conhece.

Só que essa fama acabou caindo por terra depois que um funcionário revelou em um fórum de viagens algumas práticas preocupantes e o relato viralizou nas redes sociais.

O relato de um funcionário de hotel deixou em choque alguns internautas sobre os bastidores desses locais. Na publicação, ele contou que os edredons grandes raramente passam por higienização, a menos que apresentem manchas visíveis.

No desabafo, ele revelou que, em um dos hotéis onde trabalhou, edredons marrons nunca eram higienizados e ficavam lá juntando mofo por um longo tempo.

“A maioria dos hotéis não lava o edredom grande, eles só lavam os lençóis. O hotel em que comecei é ainda pior. Eles têm edredons marrons que literalmente nunca são lavados”, revelou.

As confissões não ficaram só nesse campo e ele fez ainda algumas observações sobre diferenças regionais. Ele revelou que na Ásia, muitos hotéis não usam lençol na parte de cima, expondo hóspedes a cobertores sujos, enquanto que na Europa o uso de dois lençóis garante mais proteção.

O funcionário também destacou que alguns travesseiros, mesmo sob fronhas limpas, frequentemente apresentam manchas amareladas e amarronzadas, especialmente em hotéis da Coreia do Sul.

Outros profissionais também confessaram mais coisas

No embalo do desabafo do funcionário, outros profissionais do setor contribuíram com os relatos e contaram que sofás passam por limpeza uma vez por ano, no máximo. Alguns móveis a mesma coisa.

Eles também fizeram um alerta para o que pode se encontrar sob as camas, desde preservativos usados até vômitos.

Segundo o Daily Record, um viajante contou: “agora, toda vez que vou a um hotel, não consigo tocar nesses cobertores, rs. Mas tenho certeza de que alguns são realmente bons e lavam tudo, espero.”

“Se você acha que os edredons são ruins, pense nos sofás e coisas assim. Limpam eles uma vez por ano, no máximo”, escreveram outros profissionais do setor.

“Eu costumava fazer instalações de rede em hotéis. Nunca mova as camas, é melhor não saber. Às vezes são preservativos abertos, às vezes é vômito, às vezes são os dois”, disse outro.

