Nova cratera se abre bem próxima a saída do Terminal Urbano de Anápolis

É a quarta situação do tipo vivenciada na cidade nos em menos de um mês

Paulo Roberto Belém - 26 de fevereiro de 2025

Situação surgiu na Rua Leopoldo de Bulhões, Centro, bem próximo ao Terminal Urbano (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Menos de um mês após a recorrência de três crateras surgirem em importantes vias de Anápolis, um novo buraco de diâmetro e profundidades medianos apareceu na Rua Leopoldo de Bulhões, no Centro, bem próximo ao portão de saída do Terminal de Ônibus.

Imagens registradas pelo Portal 6, do início da tarde desta quarta-feira (26), mostram que a situação está sinalizada com cones da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), sendo que o buraco está aberto, pelo menos, desde esta terça-feira (25).

Questionada, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Anápolis disse que o problema é de responsabilidade da Saneago, que a Companhia já foi acionada, mas não apontou o prazo para a resolução.

Sendo assim, a recomendação é que os condutores estejam atentos à ocorrência e cientes do travamento do trânsito pela redução de faixa provocada pela situação, principalmente nos horários de fluxo intenso.

Relembre

As três crateras do tipo que se abriram, foram consertadas. Duas delas ocorreram na Avenida São Francisco, principal via do Bairro Jundiaí, e a outra da Rua Radial Sul, que é a via que faz a ligação ao Centro sob o viaduto da Avenida Brasil com a Rua Amazílio Lino.