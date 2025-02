Nova cratera se abre na Avenida São Francisco, a terceira em Anápolis em menos de uma semana

Via registrou o mesmo problema na semana passada, quando a CMTT precisou interditar meia pista

Samuel Leão - 10 de fevereiro de 2025

Cratera se abriu em plena avenida São Francisco. (Foto: Samuel Leão)

Chega a três o número de crateras que se abriram no asfalto de Anápolis, em menos de uma semana. A mais nova ocorreu na Avenida São Francisco, uma das mais movimentadas de Anápolis, ainda na manhã desta segunda-feira (10).

Funcionários da Prefeitura de Anápolis já isolaram a área. A suspeita é de que embaixo do buraco exista uma galeria pluvial. O fluxo de veículos segue normalmente, já que apenas o trecho da ocorrência foi interditado.

Na última segunda (03), as equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) foram acionadas para controlar o trânsito na avenida – que ficou com meia pista interditada por conta do mesmo problema.

Na quarta-feira (05), um segundo e ainda maior buraco surgiu na rua Radial Sul, da Vila Goiás, que dá acesso à Avenida Brasil Sul. O problema atrapalhou o tráfego de veículos na maior via arterial da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informou à reportagem que já enviou equipes ao local, a fim de realizar os trabalhos de correção na via. Além disso, a pasta também sustentou que já realizou obras na Avenida São Francisco, as quais ficaram prontas ainda no dia do ocorrido. Já quanto ao caso da Avenida Radial, os trabalhos devem ser finalizados até a quarta-feira (12).

