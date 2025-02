Saiba como retirar ingressos da Torcida Premiada para jogo entre Anápolis e Abecat

Saiba como retirar ingressos da Torcida Premiada para jogo entre Anápolis e Abecat

Para realizar a troca dos bilhetes é necessário seguir passo a passo divulgado pela Prefeitura de Anápolis

Thiago Alonso - 26 de fevereiro de 2025

Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Fãs de futebol contemplados pelo Torcida Premiada já podem retirar os ingressos para o jogo entre Anápolis e Abecat Ouvidorense, a partir desta quinta-feira (27).

Os interessados devem fazer um cadastro prévio por meio do site Ingresso SA com biometria facial, onde também é necessário apresentar documento com foto do titular, e os comprovantes de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Serviços Urbanos (TSU) ou uma Nota Fiscal de Serviço.

Para fazer a troca, a Prefeitura de Anápolis disponibiliza duas opções: online, através do Zap da Prefeitura, pelo número (62) 98551-6888, clicando na opção 03, a partir de quinta-feira (27), das 12h às 17h, na sexta-feira (28), das 09h às 17h, e na quarta-feira (05), das 13h às 17h.

Quem preferir retirar o ingresso presencialmente, é necessário se dirigir até a bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte. O atendimento ocorre nos seguintes dias: quinta-feira (27), das 12h às 18h, na sexta-feira (28), das 09h às 18h e na quarta (05), das 13h às 19h30.

Partida

Anápolis e Abecat Ouvidorense se enfrentam pelas quartas de finais do Campeonato Goiano na próxima quarta-feira (05), às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, no Jardim Ana Paula, em Anápolis.

O Abecat que atualmente conta com 13 pontos e figura na 8ª posição, coleciona derrotas na competição e corre atrás do prejuízo para subir na classificação.

O Anápolis, por sua vez, lidera o Campeonato Goiano com 23 pontos e tenta manter a posição após uma série de vitórias e somente uma única derrota.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!