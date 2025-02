Para quem quer aproveitar o Carnaval com economia, rede atacadista lança evento ‘Fecha Mês

Contando com duas lojas em Anápolis, Rio Vermelho Atacadista confirmou que todos os setores estão com descontos exclusivos

Gabriella Licia - 28 de fevereiro de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

O Rio Vermelho Atacadista promoverá, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, o evento “Fecha Mês” em Anápolis. A iniciativa traz uma série de promoções voltadas para consumidores que desejam abastecer suas casas e aproveitar o Carnaval com economia.

As ofertas estarão disponíveis em duas unidades da rede: no bairro Maracanã e na Avenida Pedro Ludovico (na antiga Pecuária). De acordo com a gerência, os clientes poderão encontrar preços reduzidos e condições especiais durante o período da campanha.

Para melhor atender, a unidade mais recente da rede, situada no bairro Parque das Nações, conta com estacionamento amplo, 24 caixas para agilizar o atendimento, além de setores como padaria, açougue, frios, congelados, itens para casa e produtos no atacado e no varejo.

Para ampliar o acesso às ofertas, a rede também disponibiliza um aplicativo para dispositivos Android e iOS. A ferramenta permite aos clientes conferir a lista completa de produtos e utilizar o “poupômetro”, funcionalidade que auxilia no controle dos descontos aplicados em cada compra.

Com grande expectativa de público, o evento se apresenta como uma oportunidade estratégica para consumidores garantirem produtos essenciais para o Carnaval a preços acessíveis. Informações detalhadas e novidades podem ser acompanhadas no perfil oficial do Rio Vermelho Atacadista no Instagram.