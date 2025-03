Família vive drama após goiana grávida morrer tragicamente com marido e filha nos EU

Vaquinha online está ativa para arrecadar fundos para o traslados dos corpos

Paulo Roberto Belém - 01 de março de 2025

Família inteira morreu no acidente (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma tragédia familiar envolvendo as mortes da goiana Kamyla Aquino, grávida de 6 meses, do marido, Jean Aquino, e da filha de ambos, de 7 anos, tem sido um verdadeiro drama para familiares que vivem em Goiás.

Todos morreram em um acidente de trânsito no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (24), e a primeira pessoa a saber da má notícia foi uma tia que mora no estado.

Ela teria recebido um telefonema de uma autoridade americana, dizendo que a sobrinha havia morrido em um acidente, tendo sido provocado por um motorista que estaria embriagado, informou Jefferson Rodrigo Araújo, primo da vítima, ao Portal G1.

Jefferson explicou que Kamyla era natural de Goiânia, mas que foi pequena para os Estados Unidos e que morava no país há muitos anos, trabalhando, atualmente, como manicure.

A mãe da goiana, inclusive, está nos país norte-americano para tratar das questões que envolvem a tragédia.

Uma vaquinha foi disponibilizada online na tentativa de arrecadar fundos para o traslados dos corpos.

A ação solidária tem a intenção de arrecadar US$ 40 mil para o processo e, até este sábado (1º), tinha arrecadado cerca de US$ 21 mil. Para acessar a vaquinha e contribuir, clique aqui.