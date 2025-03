Motociclista morre após colidir contra traseira de veículo na GO-320

Impacto foi tão grande que vítima foi arremessada para a lateral da via, vindo a falecer em seguida

Thiago Alonso - 03 de março de 2025

Motociclista morreu no local. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 34 anos, morreu após colidir contra um reboque na noite deste domingo (02), na GO-320, trecho próximo à cidade de Edéia, no Sul goiano.

Na ocasião, a vítima trafegava pelo km 120 da rodovia quando, por volta das 21h, colidiu com um reboque acoplado a um caminhão.

O impacto foi tão grande que a motocicleta foi arremessada para um canteiro lateral da via, deixando o motociclista com graves ferimentos, que resultaram em óbito logo depois.

A Polícia Civil (PC) se dirigiu ao endereço, juntamente com a Polícia Científica, que realizou a perícia nos veículos envolvidos para averiguar a situação.

O motorista do caminhão, que não estava no local na hora do acidente, compareceu tempo depois e compartilhou o relato à PC. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou qualquer presença de álcool, sendo liberado em seguida.

O corpo, por sua vez, foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML), e a motocicleta entregue a um responsável pela vítima.

Agora, as devidas investigações devem ficar a cargo da PC, que dará continuidade aos trâmites acerca da ocorrência.