Polícia prende jovem que agrediu descontroladamente filhos, sogra e idoso em Goiânia

Suspeito teria se enfurecido após ser repreendido por estar batendo nos filhos

Da Redação - 03 de março de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso após agredir os próprios sogros, filhos e um idoso de 85 anos, na madrugada desta segunda-feira (03), no Parque Santa Cruz, região Leste de Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma das vítimas, de 54 anos, relatar que estava sendo mantida refém pelo genro e que ele, inclusive, teria tentado matá-la após um desentendimento.

Segundo a mulher, o suspeito — que é usuário de drogas — é companheiro da filha dela e todos moram na mesma residência. No entanto, ao notar que ele batia nos filhos nesta segunda-feira (03), a vítima tentou repreendê-lo, momento em que ele avançou para cima dela.

A situação, que já era grave, piorou ainda mais quando o suposto autor saiu de casa e retornou com comparsas, sendo que o grupo teria começado a agredir toda a família, incluindo até mesmo as crianças.

Não o bastante, o suspeito ainda teria utilizado pedaços de madeira para golpear as vítimas, incluindo um idoso de 85 anos, do qual a sogra é cuidadora.

Diante do ocorrido, a PM foi acionada, encontrando o jovem ainda no local. Ao ser abordado, ele apresentou resistência aos policiais, deferindo xingamentos como “seus babacas”, “nojentos” e “p** no rabo”.

Apesar disso, os militares conseguiram, momentaneamente, contê-lo e algemá-lo, mas ele acabou fugindo até um hospital, onde foi detido por um soldado de plantão.

Após ser capturado, o jovem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de dano, lesão corporal, ameaça e desacato, além de ser enquadrado na Lei Maria da Penha.

As vítimas, por sua vez, foram encaminhadas para unidades de saúde por conta das agressões, sendo que o idoso de 85 anos precisou ser hospitalizado devido ao quadro clínico delicado.

Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que dará prosseguimento à ocorrência, realizando os devidos trâmites legais.

