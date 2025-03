Como conseguir desconto no IPTU em Anápolis

Proprietários podem realizar o pagamento com abatimento de até 15% no valor total da tarifa

Thiago Alonso - 05 de março de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Tarifas como o Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) muitas vezes acabam sendo caras demais e viram um adicional de peso no início do ano.

Entretanto, a Prefeitura de Anápolis disponibilizou opções com descontos, destinados para moradores que quitarem os impostos por meio da cota única.

As reduções são fixadas em 10%, mas podem chegar até 15%, caso não existam débitos de anos anteriores no nome dos proprietários destes imóveis.

Para garantir os descontos, os interessados devem realizar o pagamento até o dia 10 de abril, quando se encerra o prazo para quitar a cota única.

Débitos quitados após a data limite não serão incluídos no desconto e devem pagar as tarifas com o valor cheio. O mesmo vale para quem optar por parcelas o IPTU e o ITU.

Para emitir a guia de pagamento, é necessário acessar o Portal do Cidadão da Prefeitura, em seguida preencher os dados do proprietário e assim conseguir emitir o documento.

Os contribuintes têm até o dia 10 de novembro para quitar a última parcela, que também inclui tarifas como Contribuição de Iluminação Pública (CIP), Taxa de Serviços Urbanos (TSU) e Custo Básico da Construção (CBC).