‘Placa’ com mensagem bem-humorada chama atenção pelas ruas de Goiânia

Com o goianês em dia, motorista mostrou que não é só a fala que entrega o sotaque

Davi Galvão - 05 de março de 2025

Brincadeira entregou a origem do motorista. (Foto: Reprodução)

Poucas coisas são tão características quanto o bom e velho goianês, facilmente reconhecido muito por conta da entonação e, é claro, do “r” bem puxado.

Porém, muito se engana quem pensa que só na fala o goiano se entrega, bastando apenas a grafia de certas palavras para dar na cara as origens mais “roceiras”.

Quem bem descobriu isso foi a montadora de veículos italiana Fiat, através de uma brincadeira bem inusitada com um automóvel modelo Argo.

No registro, é possível ver os claros traços goianos no condutor do carro, que logo ao lado do modelo, deixou uma mensagem bem humorada com o sotaque carregado.

“Argo de errado não está certo”, em uma clara alusão ao “r” tão característico.