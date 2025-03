Bebê de apenas 7 meses é resgatada em Anápolis após ficar presa dentro de carro

Mãe procurou socorro imediato do Corpo de Bombeiros, logo após veículo trancar

Natália Sezil - 06 de março de 2025

Bombeiros realizaram o resgate junto a um chaveiro. (Foto: Reprodução)

Uma bebê, de apenas sete meses, precisou ser resgatada pelos bombeiros após ficar, acidentalmente, presa dentro de um carro na tarde desta quinta-feira (06).

O caso ocorreu no estacionamento de uma loja de utilidades na Avenida Universitária, no Setor Central de Anápolis.

Os momentos de desespero teriam acontecido logo após a mãe da pequena descer do carro e fechar a porta, para pegá-la no banco de trás. Nesse momento, o veículo acabou trancando, com a chave esquecida dentro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida, para prestar socorro. O carro foi destrancado com a ajuda de um chaveiro.

Imagens registraram o momento em que a criança é resgatada. Ela foi avaliada pelos bombeiros e, estando bem, foi liberada no local.