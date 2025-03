Conheça carne saborosa e mais em conta para o churrasco do fim de semana (não é a linguiça)

Corte suculento e com preço acessível é ideal para quem quer economizar sem abrir mão do sabor

Isabella Valverde - 06 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Adilson Figueira)

O churrasco de fim de semana é uma tradição brasileira, mas com o aumento do preço de cortes nobres como picanha e alcatra, muita gente busca alternativas mais econômicas sem abrir mão do sabor.

E uma das melhores opções nesse sentido é a costela bovina, uma carne suculenta, cheia de sabor e que pode surpreender no preparo.

Conheça carne saborosa e mais em conta para o churrasco do fim de semana (não é a linguiça)

Diferente do que muitos pensam, a costela não é um corte difícil de preparar. Com paciência e a técnica certa, ela pode ficar tão saborosa e macia quanto carnes mais caras.

O segredo está no tempo de cocção: assada lentamente, a costela solta sua gordura natural e o colágeno presente na carne ajuda a deixá-la extremamente suculenta.

O valor também é um grande atrativo. Nos açougues e supermercados, a costela costuma ter um preço mais acessível em comparação a outros cortes bovinos mais procurados para o churrasco.

Isso faz dela uma excelente alternativa para quem quer reunir a família e os amigos sem gastar tanto.

Como preparar a costela perfeita no churrasco

Uma das formas mais tradicionais de assar costela é envolvê-la em papel-alumínio e deixá-la cozinhando lentamente na churrasqueira por algumas horas. Esse método garante uma carne macia, suculenta e cheia de sabor.

Outra maneira prática é grelhar a costela já cortada em tiras, conhecida como “costela janela”. Esse método é mais rápido e entrega um churrasco delicioso sem tanta espera.

O ideal é utilizar sal grosso e fogo médio-alto para que a carne fique dourada por fora e macia por dentro.

Além disso, a costela também pode ser preparada no bafo, uma técnica em que a carne é assada em churrasqueira fechada, cozinhando lentamente no próprio vapor e ficando extremamente macia.

Vale a pena apostar na costela para o churrasco?

A resposta é sim! A costela bovina é um corte saboroso, econômico e muito versátil, sendo perfeita para quem quer fugir dos preços altos sem comprometer a qualidade do churrasco.

Com um preparo simples e algumas horas de paciência, ela se transforma em uma opção deliciosa para reunir amigos e familiares no fim de semana.

Portanto, se você quer um churrasco caprichado e acessível, vale a pena investir na costela e surpreender todo mundo com uma carne suculenta e cheia de sabor!

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!