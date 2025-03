Torcedor chega atrasado em jogo do Atlético Goianiense e pede indenização de R$ 10 mil

Magistrado definiu que não houve falha na prestação do pedido e culpa foi exclusivamente do torcedor

Davi Galvão - 06 de março de 2025

Atlético disputando jogo no Antonio Accioly. (Foto: Ingryd Oliveira/ACG)

Um torcedor do Atlético Goianiense que processou o time e a plataforma Ingressos S/A, pedindo mais de R$ 10 mil após ser impedido de entrar no estádio, sofreu uma derrota na Justiça e não será indenizado. A decisão é do final de fevereiro, conforme o site especializado Rota Jurídica.

O caso aconteceu no dia 31 de julho de 2024, durante uma partida entre o Dragão e o Vasco da Gama, nas oitavas de final da Copa do Brasil, sediada no Estádio Antônio Accioly.

O torcedor chegou apenas no segundo tempo e alegou que não havia restrição para a entrada após o início do jogo. Na ação, ele solicitava a devolução do valor do ingresso, de R$ 172,50, além de uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

O Rubro-Negro goiano e a empresa responsável pela venda dos ingressos argumentaram que a restrição de acesso após um determinado horário é uma medida comum para garantir a segurança do evento.

A defesa também destacou que não houve falha na prestação do serviço e que o torcedor não comprovou a existência de qualquer dano moral indenizável.

Na sentença, o magistrado citou cláusulas do termo de uso do ingresso e reforçou que cabe ao consumidor se atentar às datas e horários do evento.

“A perda do evento esportivo se deu exclusivamente por parte do autor, ao chegar ao estádio com 45 minutos de atraso, e não em decorrência da má prestação de serviço, configurando-se, assim, culpa exclusiva do consumidor”, afirmou.