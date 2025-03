6 sobrenomes que muitos brasileiros têm e podem dar direito a herança italiana

Se você tem um desses sobrenomes, pode ter direito à cidadania e até a bens na Itália

Isabella Valverde - 07 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Julius Silver)

Muitos brasileiros possuem ascendência italiana e nem imaginam que podem ter direito à cidadania italiana e, em alguns casos, até a herança s de propriedades e bens na Itália.

O país europeu tem leis que garantem a transmissão de nacionalidade por jus sanguinis (direito de sangue), permitindo que descendentes de italianos reivindiquem a cidadania e possíveis direitos sucessórios.

Se você tem um desses sobrenomes na família, vale a pena investigar a sua árvore genealógica:

6 sobrenomes italianos comuns no Brasil com possíveis direitos sucessórios

1. Rossi

Um dos sobrenomes mais comuns da Itália, Rossi tem origem na palavra “rosso” (vermelho) e era usado para identificar pessoas de cabelo ruivo. Muitos imigrantes com esse sobrenome chegaram ao Brasil no final do século XIX.

2. Ferrari

Além de ser mundialmente famoso por causa da marca de automóveis, Ferrari é um sobrenome italiano bastante popular. Muitas famílias com esse nome vieram de regiões como Emilia-Romagna e Vêneto.

3. Ricci

Outro sobrenome relacionado à aparência física, Ricci tem origem em pessoas com cabelos cacheados. É um nome bastante presente entre imigrantes italianos que se estabeleceram no Brasil, especialmente no Sudeste.

4. Conti

Com raízes nobres, Conti era usado para designar famílias ligadas à aristocracia italiana. Em alguns casos, descendentes desse nome podem ter direito a propriedades deixadas por seus antepassados na Itália.

5. De Luca

Muito comum na região da Campânia, De Luca significa “filho de Luca”. Muitas famílias com esse sobrenome migraram para o Brasil, principalmente para São Paulo e Rio Grande do Sul.

6. Bianchi

Com origem na palavra “bianco” (branco), esse sobrenome era frequentemente usado para identificar pessoas de pele ou cabelo claro. É um dos nomes mais comuns na Itália e também no Brasil.

Outros sobrenomes que podem indicar origem italiana

Além dos mencionados, há muitos outros sobrenomes italianos presentes no Brasil que podem indicar ascendência direta e, consequentemente, abrir caminhos para o reconhecimento da cidadania italiana e possíveis direitos hereditários. Entre eles estão:

•Moretti

•Esposito

•Romano

•Gallo

•Costa

•Santoro

•Martini

•Lombardi

•Barbieri

•De Angelis

Se você tem um desses sobrenomes ou outro com forte influência italiana, pode valer a pena pesquisar a sua genealogia e reunir documentos para um possível pedido de cidadania ou até uma investigação sobre bens herdáveis.

Como saber se você tem direito à cidadania ou herança italiana?

Se seu sobrenome está na lista ou você tem ascendência italiana, é possível buscar documentos que comprovem sua descendência. Certidões de nascimento, casamento e óbito de familiares italianos são essenciais para iniciar um processo de reconhecimento de cidadania ou até mesmo para reivindicar bens deixados na Itália.

Consultorias especializadas em cidadania italiana podem ajudar na busca por registros e verificar se há processos de herança abertos na Itália. Além disso, o governo italiano mantém bases de dados com registros de propriedades que podem ter sido deixadas para descendentes.

Se você tem um desses sobrenomes na família, talvez seja hora de investigar suas raízes. Afinal, além do reconhecimento da nacionalidade italiana, uma herança inesperada pode estar à sua espera!