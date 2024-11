Família descobre herança milionária, mas não poderá ficar com o dinheiro

Apesar da avaliação, grupo ainda espera que situação possa ter reviravolta

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2024

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Já imaginou ver a sorte mudar do dia para noite, mas ver o sonho escapulindo pelas mãos? A experiência foi vivida por uma família que acabou descobrindo uma herança, mas não poderá ficar com o dinheiro.

Tudo teria ocorrido após o pai de Waloar Pereira Magalhães falecer e o mesmo encontrar, com os irmãos, uma mala com grande quantidade de notas e moedas de cruzados – que circulou no Brasil entre 1986 e 1989.

Conforme o G1, a quantia de 32 milhões de cruzados teria surpreendido a família. Mas o sonho logo foi por água abaixo. Isso porque especialistas explicaram que o valor real do dinheiro é praticamente nulo, uma vez que a moeda foi desvalorizada e substituída por outras.

Ao passar por uma análise, o presidente do Clube Numismático do Rio de Janeiro, André Luiz Padilha, afirmou que as notas estavam muito desgastadas, com manchas e dobras, o que diminui ainda mais o valor delas.

“Cédulas mal conservadas têm um valor numismático muito baixo, e no caso das cédulas do Cruzado, o interesse é ainda menor devido à grande circulação que teve na época”, afirmou Padilha.

Apesar de ficarem desanimados com a avaliação, a família ainda espera trocar ou vender as notas e obter um retorno financeiro com elas.

“Se houver uma chance de trocar por reais, é possível começar uma nova vida”, disse ele.

