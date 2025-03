Intervenções da Saneago podem deixar moradores de Aparecida sem água na próxima semana; veja lista de bairros

Serviços acontecem de terça a quinta-feira, em horários diferentes

Natália Sezil - 08 de março de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Moradores de diversos bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar temporariamente sem água durante a próxima semana, quando a Saneago realiza operações de manutenção e limpeza em unidades e reservatórios de vários pontos da cidade.

A interrupção é, principalmente, durante a realização dos serviços, mas pode continuar mesmo depois que eles forem finalizados, já que o fornecimento de água é retomado de forma gradual.

As intervenções devem afetar, especialmente, as residências que possuem caixas d’água menores. Por isso, a Saneago pede o uso consciente do recurso.

Veja os bairros afetados

Na terça-feira (11), a interligação de rede em adutora de água tratada acontece das 08h às 17h na Rua das Laranjeiras, no Parque Primavera. Com isso, podem ser afetados os setores Jardim Transbrasiliano e Jardim Palácio.

No mesmo dia, a limpeza do reservatório Condomínio Jequitibá ocorre das 07h às 11h. Isso pode afetar os bairros Condomínio Village Jequetibá, Vila Rica Residence, Vila Rica Premium, e Village Paineiras.

Na quarta-feira (12), a limpeza é executada na caixa de reunião, Estação de Tratamento de Água e centros de reservações do Sistema Independência Mansões.

A manutenção vai das 05h às 16h, afetando os setores Bairro Independência, Cidade Livre, Colina Azul, Comendador Walmor e Independência Mansões.

Também estão na lista o Jardim Belo Horizonte, Jardim Riviera, Marista Sul, Parque Hayala, Rio Vermelho, Serra Dourada III, Setor dos Estados, Setor Fabricio, e Virginia Park.

Já na quinta-feira (13), a Saneago realiza trabalhos na caixa de reunião e nos centros de reservação Delfiore, das 05h às 16h. Isso pode afetar os bairros Jardim Boa Esperança, Jardim Cascata, Jardim Dom Bosco, Jardim Tiradentes I, Parque Ibirapuera, Residencial Anhembi, Vila Delfiore e Vila Romana.

Por fim, também na quinta-feira, ocorre a limpeza e desinfecção do centro de reservação Independência Mansões II, entre às 05h e às 16h. O serviço pode afetar os bairros Independência Mansões, Jardim Florença, Jardim Riviera, Nova Cidade, Parque das Nações, e Parque Hayala.

