Jovem causa revolta após cometer crime em orfanato onde viveu por 10 anos

Homem que também estava envolvido no fato foi identificado, mas continua foragido

Beatriz Bueno - 09 de março de 2025

Criminosos invadiram orfanato na madrugada e furtaram quatro bicicletas (Foto: Reprodução)

Na madrugada do último sábado (08), uma dupla invadiu o orfanato Instituto Luz de Jesus, em Anápolis, e furtaram quatro bicicletas de crianças.

Porém, um fato que chamou a atenção no ocorrido, é que um dos suspeitos já tinha morado no orfanato durante dez anos e saiu em 2022, após completar 18 anos.

Segundo informações divulgadas pelo Mais Goiás, o furto ocorreu por volta das 01h30, quando a dupla pulou o muro do orfanato e levou as bicicletas.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, e um dos suspeitos, o ex-interno, foi preso enquanto usava um dos veículos.

Vale destacar que, conforme a diretora-presidente do instituto, Maria de Fátima Garcez Machado, o jovem continuava a receber apoio, mesmo depois de deixar a instituição, o que torna o fato ainda mais revoltante.

“Mesmo depois que saiu, continuamos ajudando ele com roupas cestas básicas quando nos procurava, e é muito frustrante ver no que ele se transformou”, disse ao Mais Goiás.

Duas das quatro bicicletas foram recuperadas, e a polícia agora busca o outro envolvido, já identificado.

Ajuda financeira

O orfanato, Instituto Luz de Jesus, localizado no bairro Recanto do Sol em Anápolis, abriga 30 crianças e se mantém com doações. A chave pix para quem tiver interesse em colaborar é CNPJ 740255110001-02.