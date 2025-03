Nova edição da Feira da Gestante terá produtos a partir de R$ 1,99 e atendimento médico, em Goiânia

Evento será organizado no Shopping Cerrado nos próximos dias (12) e (16) de março

Paulino Henjengo - 09 de março de 2025

Feira da Gestante em Goiânia (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Goiânia será palco da realização da 12ª edição da Feira da Gestante, um evento que reúne famílias que estão prestes a celebrar o nascimento de um bebê. Na ocasião, os produtores serão vendidos por valores a partir de R$ 1,99.

A ampla variedade de itens é um dos destaques da feira, que acontecerá no Shopping Cerrado entre os dias 12 e 16 de março. Além disso, produtos como roupinhas, carrinhos, móveis e artigos de decoração estarão à disposição dos visitantes.

A entrada deverá ser gratuita e as mamães serão proporcionadas com ofertas especiais, além de sorteios exclusivos.

Atendimento médico

Durante o período do evento, uma equipe de médicos especializados em ultrassonografia obstétrica estará à disposição das gestantes com o intuito de oferecer orientação médica sobre diversos temas essenciais como, plano de parto, exames fundamentais durante a gestação, ultrassonografia obstétrica e morfológica 4D e 5D, ultrassonografia com Doppler e transfontanela, perfil biofísico fetal (PBF) e sexagem fetal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!