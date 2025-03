Numerologia mostra onde cada pessoa deve passar o aniversário (baseado no dia em que nasceu)

O local onde você passa essa data especial pode influenciar na energia do seu futuro ciclo

Pedro Ribeiro - 09 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que a numerologia pode indicar o melhor lugar para celebrar seu aniversário?

Segundo o astrólogo, numerólogo e terapeuta Maurício Bakkar, o local onde você passa essa data especial pode influenciar a energia do seu novo ciclo.

Mas será que mudar de cidade realmente faz diferença? Vamos entender o que a astrologia e a numerologia dizem sobre isso!

Existe uma técnica dentro da astrologia chamada astrocartografia, que sugere locais específicos que podem potencializar determinadas energias em sua vida.

Algumas pessoas acreditam que passar o aniversário em um destino estratégico pode atrair boas influências para o novo ciclo.

Mas até que ponto isso é verdade?

Bakkar alerta para o perigo de superstições. Ele explica que os ciclos numerológicos e astrológicos já estão definidos desde o nascimento.

Ou seja, mesmo que você escolha um destino diferente, suas energias já estão traçadas e você precisará lidar com os desafios e oportunidades que surgirem.

Onde você deve passar o aniversário?

A resposta ideal está dentro de você! Segundo Maurício Bakkar, a melhor forma de decidir onde comemorar seu aniversário é ouvindo sua intuição.

Ele menciona como, em 2020, muitas pessoas planejavam celebrar a data em lugares específicos, mas acabaram impedidas de viajar por conta da pandemia.

Por isso, o astrólogo reforça a importância de observar os sinais da vida.

Mais do que se preocupar com o local exato, o mais importante é estar consciente dos seus ciclos e pronto para as oportunidades que o novo ano trará.

Como entender melhor o seu ciclo

Para aqueles que desejam um direcionamento mais profundo, Maurício Bakkar recomenda três abordagens principais:

Análise numerológica do ciclo anual e das tendências mensais;

Observação dos trânsitos astrológicos;

Cálculo da Revolução Solar.

Assim, você pode compreender melhor as energias que vão reger sua vida e tomar decisões mais alinhadas ao seu momento.

Para entender mais, assista ao vídeo na íntegra:

