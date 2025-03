Policial civil Rafael da Gama Pinheiro não resiste e morre após 10 dias internado

Ele teve um mal súbito durante curso de Operações Táticas Especiais do Grupo Tático 3 (GT3). Informação foi confirmada pela corporação

Davi Galvão - 09 de março de 2025

Rafael faleceu após passar mais de uma semana internado. (Foto: Redes Sociais)

O policial civil Rafael da Gama Pinheiro faleceu, neste domingo (09), pouco mais de uma semana após ter um mal súbito seguido por uma parada cardíaca, enquanto realizava um curso de Operações Táticas Especiais do Grupo Tático 3 (GT3), da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

A informação foi confirmada pela própria PC, que utilizou as redes sociais para emitir uma declaração de luto e apoio aos familiares. Rafael deixa esposa e filha.

Relembre

O acidente aconteceu na quarta-feira (26), durante uma instrução aquática realizada no Lago Paranoá, nas dependências do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL), do Corpo de Bombeiros do DF.

De imediato, Rafael foi socorrido pelos profissionais que estavam de prontidão no local e encaminhado, em estado grave, ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, sendo admitido na UTI e, posteriormente, transferido para um hospital particular.