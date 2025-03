Onde assistir Atlético-GO x Retrô pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (12)

Bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Augusto Araújo - 10 de março de 2025

Atlético-GO e Retrô (PE) se enfrentam pela Copa do Brasil. (Fotos: Bruno Corsino ACG / Divulgação RFC)

Voltando a disputar a Copa do Brasil, o Atlético-GO contra o Retrô-PE, nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela segunda etapa do torneio.

A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

No primeiro jogo pela Copa do Brasil, o Dragão empatou com o ASA de Arapiraca (AL), por 1 a 1. Caio Dantas fez para o Rubro-Negro, enquanto Keilton balançou as redes para o Fantasma.

Com isso, a decisão foi para os pênaltis e o Atlético avançou pelo placar de 6 a 5.

Já o Azulão avançou após bater o Jequié, da Bahia, por 2 a 1. João Grilo fez o gol para os baianos, enquanto Fabinho e Claudinho garantiram a vitória de virada dos pernambucanos.

Vale destacar que o Retrô-PE é o time que ganhou a final da Série D diante do Anápolis em 2024.

A partida será transmitida de forma exclusiva pela plataforma de straming Amazon Prime Video. Contudo, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

