Pioneira em Anápolis, Centro Universitário FAMA lança 1° curso de Inteligência Artificial neste semestre de 2025

Graduações estão, no atual momento, entre as mais demandadas do mercado por diversos motivos

Publieditorial - 10 de março de 2025

Centro Universitário Fama. (Foto: Reprodução)

Sediado em Anápolis, o Centro Universitário FAMA anunciou a inauguração do curso de Inteligência Artificial ainda para o primeiro semestre acadêmico de 2025.

Pioneira na ação, a Instituição reforçou o comprometimento com a alta demanda do mercado tecnológico: preparar os estudantes com o melhor ensino.

Além disso, o curso de Engenharia de Software também foi implementado na grade do Centro Universitário. A decisão de agregar ambos os cursos foi tomada após uma análise detalhada das tendências do mercado e das necessidades da região central de Goiás.

Segundo dados do setor, profissionais com formação em tecnologia têm alta taxa de empregabilidade, especialmente em áreas como desenvolvimento de sistemas, análise de dados e automação de processos. Além disso, os polos industriais e tecnológicos de Anápolis e cidades vizinhas têm ampliado a demanda por mão de obra especializada.

Com a oferta do curso de Inteligência Artificial, a FAMA se torna a primeira Instituição de ensino superior em Anápolis a disponibilizar essa formação na cidade. Já a Engenharia de Software vem para complementar o portfólio da Instituição e se adequar às altas demandas do setor de programação.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor-geral da FAMA, Adilson de Oliveira Júnior, contou que a Instituição investiu em uma estrutura moderna para os novos cursos, incluindo laboratórios equipados e metodologias que integram teoria e prática.

“Nosso objetivo é preparar e inserir nossos alunos neste mercado de trabalho, que está cada vez demandado por profissionais capacitados para lidar com inovações tecnológicas”, disse.

Interesse alto

Os novos cursos são voltados para públicos variados e se engana quem pensa que apenas jovens se interessam pelo mundo digital.

Luiza Souza, de 43 anos, é graduada em psicologia e está animada com a possibilidade de estudar Inteligência Artificial perto de casa. Ela, que é moradora de Anápolis, acredita que com a graduação conseguirá melhores oportunidades do que as que teve na primeira graduação.

“É minha grande chance de poder estudar algo que tem revoluciado o mundo, dia a dia. Estou tão ansiosa para conhecer esse universo de oportunidades”, disse.

Mesmo entusiasmo tem Leandro Teixeira, de 18 anos. Ele terminou o ensino médio recentemente e sonha em ser programador. Por enquanto, ele está em dúvida entre Engenharia de Software e Inteligência Artificial. Só tem certeza de que ambas são promissoras, sobretudo no quesito remuneração.