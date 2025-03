6 países que não têm nenhum brasileiro morando e pouca gente conhece

Alguns desses lugares escondem belezas naturais incríveis e são conhecidos por proporcionar uma boa qualidade de vida aos seus habitantes

Pedro Ribeiro - 11 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Carmen Dominguez)

Você já deve ter escutado aquela frase: “em qualquer lugar do mundo você vai encontrar um brasileiro”. Mas saiba que isso não é bem verdade.

Apesar de ser conhecido por estar em todos os cantos do planeta, existem países onde não há nenhum registro oficial de brasileiros vivendo por lá.

E o mais curioso é que muitos desses lugares são pouco conhecidos, se tornando verdadeiros tesouros escondidos que passam despercebidos no mapa-múndi.

6 países que não têm nenhum brasileiro morando e pouca gente conhece

1. Andorra – Europa

Andorra é um pequeno país localizado nos Pirineus, entre a Espanha e a França.

Apesar de estar localizado em uma região bastante visitada por turistas brasileiros, não existe registro de nenhum brasileiro morando no país.

A capital é Andorra-a-Velha, conhecida por suas paisagens montanhosas e estações de esqui.

Mesmo com uma economia equilibrada e uma ótima qualidade de vida, Andorra parece não ter atraído brasileiros para viver lá.

2. Butão – Ásia

O Butão é famoso por medir a felicidade de seus habitantes ao invés do Produto Interno Bruto (PIB).

Sua capital é Thimphu, e a população gira em torno de 782 mil pessoas. Apesar de suas paisagens deslumbrantes e cultura espiritualizada, não há nenhum brasileiro morando por lá.

Isso porque, o país é bastante fechado para o turismo e restringe a entrada de estrangeiros.

3. Tuvalu – Oceania

Tuvalu é um dos menores e menos populosos países do mundo, com cerca de 11 mil habitantes.

Sua capital é Funafuti, um atol que abriga a maior parte da população. Localizado na Polinésia, em meio ao Oceano Pacífico, Tuvalu é um lugar remoto e de difícil acesso.

O isolamento geográfico e a falta de infraestrutura podem ser alguns dos motivos pelo qual não se tem brasileiros por lá.

4. Liechtenstein – Europa

Entre a Áustria e a Suíça está Liechtenstein, um dos menores países da Europa, com uma população de cerca de 39 mil habitantes.

A capital é Vaduz, conhecida pelos castelos e pela beleza das montanhas nos alpes.

Mesmo com seu desenvolvimento econômico e segurança, não há registros de brasileiros morando em Liechtenstein.

5. Nauru – Oceania

Nauru é um país insular que também figura entre os menores do mundo.

Com pouco mais de 12 mil habitantes, sua capital é Yaren (embora oficialmente seja um distrito e não uma cidade).

Nauru já foi um dos países mais ricos do mundo por causa da mineração de fosfato, mas hoje enfrenta desafios econômicos.

O acesso difícil e a pouca infraestrutura são algumas das razões que afastam possíveis moradores estrangeiros, incluindo os brasileiros.

6. Dominica – América do Norte

Por fim, temos Dominica, uma ilha localizada no Caribe, com uma população de aproximadamente 73 mil pessoas. Sua capital é Roseau.

Apesar das praias paradisíacas e das belas paisagens naturais, não é fácil de encontrar brasileiros naquela região.

Talvez a pouca visibilidade do país e as opções limitadas de trabalho afastem quem pensa em mudar de vida no exterior.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!