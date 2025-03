Capitão do Anápolis chama torcida para semifinal contra Atlético: “Vamos em busca de uma grande partida novamente”

Jogo de volta da semifinal é no sábado (15), às 16h, no Estádio Jonas Duarte

Paulo Roberto Belém - 11 de março de 2025

Capitão do Anápolis, o volante João Afonso convoca a torcida para a eliminatória (Foto: Divulgação/AFC

O jogo mais importante do primeiro semestre do Anápolis Futebol Clube é no sábado (15), quando a equipe recebe o Atlético na partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano, em casa, tendo as equipes empatado por 2 a 2 no jogo de ida.

O capitão do Galo da Comarca, o volante João Afonso, destacou a importância do jogo, que irá decidir de vez quem avançará para a final.

“Essa eliminatória é muito importante para nós, para o clube, para os objetivos do clube que a gente traçou. A gente fez uma grande primeira partida e agora vamos em busca de fazer uma grande partida novamente”, afirmou.

O jogador entende a dificuldade da partida, reconhecendo o Dragão, mas que a possibilidade de decidir em casa favorece.

“Vai ser difícil. Um adversário complicado, grande, mas dentro dos nossos domínios, a gente tem que tentar impor o nosso ritmo com muita humildade”, definiu o capitão do Tricolor.

Vale destacar que, para avançar de fase direto, o Anápolis terá de ganhar por qualquer placar. Caso seja repetido o empate, a decisão será nas penalidades alternadas.

Semana de trabalho

A favor do Anápolis, está a condição de trabalhar durante toda a semana focado na eliminatória, visto que o Atlético disputa jogo importante da Copa do Brasil nesta quarta (12).

João Afonso destaca a ideia do trabalho nos dias que antecedem a decisão. “Corrigir o que a gente errou e tentar potencializar o que a gente acertou para que a gente consiga fazer um segundo jogo da semifinal de grande nível”, entende.

Confiança na torcida

O capitão fez uma convocação para a torcida tricolor que tem a chance de ver a classificação do Galo em casa, por conta da campanha de campeão do primeiro turno do Goianão.

“Esperamos que o nosso torcedor venha nos apoiar, que eles são muito importantes para nós”, definiu.

Os ingressos para a semifinal entre Anápolis e Atlético já podem ser adquiridos ou trocados dentro do Programa Torcida Premiada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!