Carne de cavalo usada como hambúrguer em Anápolis: entenda o que está acontecendo

Estimativa é que tanto abatedouro quanto galpão estejam ativos há cerca de um ano

Karina Ribeiro - 11 de março de 2025

Mobilização reuniu diversas autoridades. (Foto: Reprodução)

Policiais militares fazem vigília, desde a noite de segunda-feira (10), em frente ao galpão localizado na Avenida Lifia de Souza Fernandes, na Vila União, onde supostamente estão armazenadas carnes de cavalo e equipamentos próprios para transformar a proteína em hambúrguer e possíveis derivados.

Desde o início da noite anterior, uma denúncia anônima levou a equipe até o local, onde está instalada uma câmara fria e vários freezers ligados – o que reforça a possibilidade de que o galpão – paralelo Cemitério Parque – seja o alvo das investigações que chocaram a cidade no último domingo (09).

O espaço não foi adentrado por nenhuma autoridade até o momento por motivo de prudência. É aguardado um mandado judicial – ainda na manhã desta terça-feira (11) – para que as provas não sejam apontadas como irregulares futuramente.

Detalhes

Embora policiais civis, militares e mesmo membros do Executivo não tenham entrado no galpão, pela fresta do portão, foi possível detectar a presença de frezers, câmera fria, serra fita, moedor e ganchos utilizados para pendurar carnes.

Conforme pessoas que moram próxima ao estabelecimento, o trabalho era realizado somente durante a madrugada – o que reforça a tese da clandestinidade.

Segundo a vereadora Seliane da SOS (MDB), a estimativa é que tanto o abatedouro quando o galpão estejam ativos há cerca de um ano.