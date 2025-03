Corpo de criança de 11 anos é encontrado no fundo de córrego em Aparecida de Goiânia

Vítima teria ido ao local junto a dois colegas, após serem informados de que não teriam aula

Natália Sezil - 11 de março de 2025

Afogamento ocorreu no Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O corpo de uma criança, de 11 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (11), no Córrego Santo Antônio, no Residencial Andaluz, em Aparecida de Goiânia.

A situação foi, inicialmente, percebida por trabalhadores da vizinhança, que teriam tentado pular no curso de água após duas colegas de colégio da vítima chegarem pedindo socorro, dizendo que ela estava se afogando.

Os dois chegaram a pular no córrego, na intenção de salvar a criança, mas sem sucesso. Sem conseguirem encontrá-la, eles acionaram a Polícia Militar (PM), que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros.

Na ocorrência, os socorristas localizaram a criança, a cerca de dois metros de profundidade, e realizaram as técnicas de salvamento. Eles a retiraram da água e tentaram a reanimação, com apoio também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado ainda no local.

A irmã da vítima teria informado às autoridades que ambas haviam ido ao colégio, após o almoço, mas, ao chegarem, teriam sido informadas de que não haveria aula. Depois, a vítima e dois colegas teriam ido até o córrego.

O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que apurará as circunstâncias do afogamento. Já a cena imediata ficou sob responsabilidade da PM.

