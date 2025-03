Cortejo de policial civil Rafael da Gama Pinheiro é realizado em Goiânia

Vítima sofreu mal súbito enquanto realizava curso da PC

Augusto Araújo - 11 de março de 2025

Cortejo de policial civil Rafael da Gama Pinheiro foi realizado em Goiânia. (Foto: Reprodução/ PRF)

Acontece agora o cortejo fúnebre do Policial Civil Rafael da Gama Pinheiro, falecido no último domingo (09), após sofrer um mal súbito enquanto realizava um curso de Operações Táticas Especiais do Grupo Tático 3 (GT3), da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

O comboio passa neste momento pela BR-060, escoltado pelo Grupo de Motociclistas Batedores da PRF e acompanhado por centenas de viaturas. Na sequência, seguirá pelo Jardim Guanabara, Avenida Perimetral, em direção ao cemitério Jardim do Cerrado.

Relembre

Rafael da Gama Pinheiro passou mal no dia 26 de fevereiro, durante uma instrução aquática realizada no Lago Paranoá, nas dependências do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL), do Corpo de Bombeiros do DF.

De imediato, Rafael foi socorrido pelos profissionais que estavam de prontidão no local e foi constatada uma parada cardíaca.

Ele foi encaminhado, em estado grave, ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, sendo admitido na UTI e, posteriormente, transferido para um hospital particular.

Contudo, após 10 dias lutando pela vida, ele não resistiu e veio a óbito.

