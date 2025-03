Motorista de aplicativo toma atitude após passageira recusar pagar corrida

Sem ter muito tempo para pensar, ele resolver agir rapidamente e tomou uma atitude inusitada

Magno Oliver - 12 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O trabalho como motorista de aplicativo é a prova de que esses profissionais vivem as mais diversas histórias em um só dia.

Foi o que aconteceu com um profissional que acabou passando por uma situação que viralizou nas redes.

O caso gerou tanta repercussão que a história do motorista de aplicativo foi parar no Instagram do @uberhistórias. O ocorrido dividiu opiniões por conta do desfecho.

Motorista de aplicativo toma atitude após passageira recusar pagar corrida

O que era para ser um dia de viagens e atendimentos, acabou se tornando um calote que terminou sendo pago em peças de roupas da cliente.

Um motorista de aplicativo compartilhou uma história que viveu com uma passageira que não tinha dinheiro para pagar a corrida.

Assim, ao se deparar com o problema, ele pensou rápido e resolveu agir imediatamente.

O motorista de aplicativo lembrou que a viajante tinha peças de roupa no carro e resolveu compensar o prejuízo.

“Passageira não quis pagar a corrida e o motorista foi embora com as roupas dela que estavam no carro. Quem ficou no prejuízo?”, disse a legenda da postagem.

“Olha aí, passageira chegou no fim da corrida e falou que não ia pagar”, disse ele no início do vídeo.

“Outra pessoa tinha pedido(solicitado viagem), tinham umas roupas atrás, no banco de trás, eu vazei com as roupas dela”, finalizou mostrando a quantidade de peças que ficaram.

Por fim, confira o vídeo completo da postagem da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por uber da depressão (@uberdepre)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!