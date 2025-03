Por dentro dos bairros mais valorizados de Goiânia: 6 regiões para ficar de olho

Levando em consideração a facilidade de locomoção, valorização do imóvel e infraestrutura, veja a lista a seguir

Anna Júlia Steckelberg - 12 de março de 2025

(Foto: Divulgação)

Você sabia que Goiânia, dividida em sete regiões (Centro, Sul, Sudoeste, Norte, Noroeste, Leste e Oeste), é composta por 641 bairros?

Com apenas 91 anos, a Capital do Cerrado é uma cidade jovem, ainda em processo de desenvolvimento, mas já se consolidou como uma verdadeira potência, atraindo imigrantes e empreendedores de todas as partes.

Hoje, a cidade vai muito além de ser um polo sertanejo, estando entre as 10 melhores capitais para se viver no Brasil.

E ainda tem mais: de acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) de Goiânia em 2021 foi de cerca de R$ 59,87 bilhões, posicionando a cidade na 10ª colocação entre as capitais brasileiras.

Com tanto crescimento, é claro que a qualidade de vida dos goianienses é uma prioridade. Pensando nisso, reunimos os seis bairros mais valorizados da cidade, levando em consideração a facilidade de locomoção, valorização do imóvel, infraestrutura e outros aspectos que tornam a moradia em Goiânia ainda mais atrativa.

Por dentro dos bairros mais valorizados de Goiânia: 6 regiões para ficar de olho:

1. Setor Marista

Começando nossa lista, aqui está o Marista.

Para quem busca comodidade, mobilidade e boas doses de luxo, essa é a aposta!

Famoso por sua alta gastronomia, lojas, comércios, espaços para prática de esportes e os apartamentos de luxo, o Marista ganha os olhos de quem busca um bairro valorizado em Goiânia.

2. Setor Oeste

O próximo para você ficar de olho é o tradicional Setor Oeste, carregado de parques, árvores e grandiosos apartamentos.

Por aqui você encontrará goianienses que moram há anos na cidade, feiras consolidadas e segurança, além de ficar a pulinho do Centro da cidade.

3. Setor Bueno

Impossível falar de Goiânia sem citar o Setor Bueno.

Localizado no coração da capital, esse bairro é conhecido por ser “o puro suco” de Goiânia. Por aqui você encontrará inúmeras opções de bares, bistrôs, academias e espaços públicos de lazer, até hospitais, clínicas e escolas.

4. Setor Bela Vista

Um dos bairros com maior altitude em Goiânia, na divisa com os setores Marista, Bueno e Serrinha, o Bela Vista entrega uma excelente estrutura, comércios e serviços para seus moradores.

5. Jardim Goiás

Atualmente, quando se pensa em luxuosidade, o Jardim Goiás ganha destaque! Abrigando o famoso Flamboyant, hoje o bairro promove muita qualidade de vida, segurança e bem-estar para quem opta por morar na região.

6. Jardim América

Por fim, temos o grandioso Jardim América, sendo o bairro mais populoso da capital.

Possuindo diversas vias rápidas que interligam o bairro, formando uma teia, o Jardim América é uma ótima pedida para quem busca fazer tudo a pé, desde ir ao supermercado, padaria, farmácia, trabalho ou escola.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!