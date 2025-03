O que fazer em um final de semana em Caldas Novas? Confira 6 sugestões imperdíveis

Desde piscinas quentinhas a feiras e passeios pela cidade, descubra os destinos que todos precisam aproveitar

Anna Júlia Steckelberg - 13 de março de 2025

Caldas Novas é uma das principais cidades turísticas de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Caldas Novas)

É muito comum que alguns turistas cheguem em Caldas Novas, o berço das águas quentes em Goiás, e fiquem um pouco perdidos, sem saber exatamente o que fazer.

O que acontece é que a cidade é recheada de programações e destinos imperdíveis, o que acaba deixando algumas dúvidas no ar.

Foi pensando nisso que hoje elaboramos uma lista criteriosa para você decidir, de uma vez por todas, o que fazer em Caldas e aproveitar bem a cidade em um final de semana só!

O que fazer em um final de semana em Caldas Novas? Confira 6 sugestões imperdíveis

1. Parque Aquático

Começando nossa lista, não tem como falarmos de Caldas sem citar a principal atração da cidade que são as suas famosas águas termais.

Por isso, aproveite sua estadia e visite o Hot Park ou o diRoma Acqua Park para curtir piscinas naturais de águas quentes, toboáguas e muito mais. Relaxar nas fontes termais é uma experiência única!

2. Lago Corumbá

Para quem busca a calmaria da natureza, é o momento certo de aproveitar a tranquilidade do Lago Corumbá, ideal para passeios de barco, pesca e até para um piquenique à beira d’água.

A vista por lá é deslumbrante!

3. Passeio de Trenzinho pela cidade

Para quem busca uma programação menos molhada, aqui vai a pedida da vez: passeio de trenzinho pela cidade.

Essa é uma forma descontraída de conhecer a cidade, porque a locomotiva passa por pontos históricos e turísticos da cidade, permitindo uma visão panorâmica de Caldas Novas e seus arredores.

4. Feira do Luar

Aos sábados à noite, anote aí: se você estiver por lá, não deixe de visitar a Feira do Luar. Com artesanato local, comidas típicas e apresentações culturais, é o lugar perfeito para conhecer um pouco mais da cultura goiana bem no centro do Caldas.

5. Cachoeira da Água Quente

Ainda pensando na natureza, para os amantes de trilha e quedas d’água, a Cachoeira da Água Quente é uma excelente opção.

Com águas mornas e um ambiente tranquilo, é ideal para um passeio refrescante em meio à vegetação local.

6. Culinária Local

Por último, mas não menos importante, não deixe de aproveitar a culinária local!

Por isso, experimente pratos típicos de Goiás como pequi, galinhada e pamonha. Os restaurantes da cidade oferecem uma experiência completa da cultura regional.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!