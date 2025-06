6 melhores sorveterias de Goiânia para aproveitar uma tarde quente

De palito, na casquinha ou em taças elaboradas, essas opções valem para qualquer estação

Anna Júlia Steckelberg - 19 de junho de 2025

Goiânia não precisa de muitos motivos para esquentar. Basta uma caminhada de dez minutos ao sol e pronto: surge o desejo quase automático por algo gelado e saboroso.

Mas aqui vai um segredo que os goianienses de raiz já conhecem bem, tomar sorvete não é apenas uma forma de se refrescar, é um programa completo, com direito a nostalgia, afeto e aquele sabor de infância.

E, quando a cidade se supera com sorveterias que vão muito além do trivial, o resultado são experiências inesquecíveis para quem leva o calor com uma colher na mão.

Abaixo, reunimos seis sorveterias em Goiânia que valem cada visita.

Seja pelos sabores exclusivos, pela história por trás do balcão ou pelos ambientes que convidam a desacelerar.

1. Amaretto Gelateria

Referência quando o assunto é gelato artesanal, a Amaretto Gelateria se destaca pela ausência de conservantes, emulsificantes e gordura hidrogenada.

O cuidado começa na seleção de ingredientes italianos e termina em mais de 35 sabores fresquinhos, feitos diariamente em máquinas modernas que garantem uma cremosidade única.

Além das tradicionais casquinhas, o rodízio de gelatos conquista os mais devotos por sorvete. Milkshakes e a Banana Split são outras estrelas do cardápio.

2. Trilhas da Amazônia

Com mais de 90 sabores de sorvetes e picolés, a casa celebra o Brasil em forma de gelo.

Os produtos são artesanais, com pedaços de fruta e opções sem açúcar.

O Cajuzinho do Cerrado, por exemplo, é tão autêntico que parece ter saído direto do pé. Outros destaques são o Picolé de Abacate, puro e cremoso, e o Raçaí, um açaí encorpado que pode ser levado para casa.

3. Toninho Gelato e Café

Fundada por Antônio Benedito dos Santos, um dos criadores da Creme Mel, a Toninho Gelato combina tradição e inovação.

Sob o comando de suas filhas, o espaço oferece sabores criativos como o gelato de caramelo e o de baunilha do cerrado com goiabada. As frutas utilizadas vêm direto da fazenda da família.

Para acompanhar, um espresso com pão de queijo recheado com requeijão garante aquele toque mineiro que agrada qualquer paladar.

4. Sorveteria Beijo Frio

Fruto do amor entre uma goiana e um uruguaio, a Beijo Frio traz o know-how de uma tradicional sorveteria de Punta del Este.

A unidade da Rua 84 é a única 24 horas da capital. Os sorvetes são artesanais, sem gordura hidrogenada, produzidos em uma fazenda da família.

Destaques? O Capote e a Banana Split, que parecem verdadeiros banquetes em forma de taça.

5. Gelateria Venezia

Conhecida pelas taças exuberantes e cafés gourmets, a Gelateria Venezia combina ingredientes tropicais com a técnica italiana.

Os sabores são apresentados até com nome em italiano, como ciocolato, ananas e lampone.

Com espaço climatizado e uma charmosa sacada com guarda-sóis, é um dos melhores lugares para aproveitar os dias ensolarados. Oferece também opções diets, sem lactose, picolés e milkshakes.

6. Frutos de Goiás

Inspirada na Cidade de Goiás e nas riquezas do Cerrado, a Frutos de Goiás entrega produtos com até 90% de fruta em sua composição.

Com mais de 90 sabores de picolés e quase 50 de sorvetes, surpreende com opções como cagaita, seriguela, lichia e o polêmico picolé de pequi. Também oferece paletas, açaís e versões diet ou sem açúcar, mantendo a qualidade e a identidade regional.

