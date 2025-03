6 lugares em Goiânia que todo turista deveria visitar (e quase ninguém conhece)

Que tal aproveitar um pouco de museus e arte pela capital de Goiás?

Anna Júlia Steckelberg - 14 de março de 2025

Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Capital do cerrado, do pequi, do polo da moda, da Art Déco, sertanejo, pamonha, ou simplesmente capital de Goiás, Goiânia carrega muita personalidade.

Com apenas 91 anos e mais de 1 milhão de habitantes, a cidade guarda não só a administração do estado de Goiás, como uma vasta opção de coisas para fazer, contrariando quem pensa que aqui é só chapéu, bota e Gusttavo Lima.

Goiânia agrada tudo e todos, isso não tem conversa.

Pensando nisso, hoje listamos alguns destinos bem culturais para quem quer fazer algo diferente dentro da capital, se divertir e o melhor: gastando pouco!

6 lugares em Goiânia que todo turista deveria visitar (e quase ninguém conhece):

1. Planetário UFG

Começando nossa lista, aqui temos o Planetário de Goiânia, um espaço dedicado à astronomia e educação científica, localizado no setor Central da cidade.

Ele faz parte do Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e oferece sessões educativas sobre o universo, com projeções do céu estrelado e explicações sobre planetas, constelações e fenômenos astronômicos.

2. Museu de Zoologia

Para os amantes da biologia, o Museu de Zoologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) é um espaço dedicado à pesquisa e exposição da biodiversidade, localizado no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG, em Goiânia.

O museu abriga uma coleção científica com milhares de exemplares de animais, incluindo insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, contribuindo para estudos de biologia, ecologia e conservação da fauna.

3. Vila Cultural Cora Coralina

Inaugurada em 2018, essa vila cultural é um espaço dedicado à memória e à obra da famosa poetisa goiana Cora Coralina.

Aqui, você pode conhecer exposições, apresentações culturais e eventos relacionados à arte e literatura goiana.

4. Museu Zoroastro Artiaga

Se você gosta de ambientes históricos, o Museu Zoroastro Artiaga é uma excelente opção.

Instalado no centro da capital, este espaço abriga uma coleção de objetos que resgatam a história de Goiás, e você pode aproveitar para curtir o ambiente acolhedor enquanto aprecia.

5. Centro Cultural Octo Marques

A programação cult não acabou. Você já ouviu falar no Centro Cultural Octo Marques?

Na Rua 4, no Centro da cidade, os goianienses – e os não-goianienses – podem conhecer algumas galerias de arte expostas pela Secretaria de Cultura do Estado neste Centro Cultural.

Esse rolê é a pedida certa para quem busca por boas doses de cultura e formas de estar em meio a coisas novas.

6. Feira de Antiguidades

Por fim, aqui temos uma feira referência em arte, cultura e turismo em Goiânia.

Realizada todo segundo domingo do mês, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste da capital, a Feira de Antiguidades é algo que transcende artigos dos anos 80 e discos de vinil.

Durante o rolê acontece show ao vivo, exposições, muitas coisinhas para comprar (de quinquilharias a itens de colecionador), além de contar com uma praça de alimentação. É a programação perfeita para a família toda!

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!