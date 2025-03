6 lugares românticos para fugir da rotina com seu parceiro

Levantamento realizado pelo Airbnb trouxe uma lista com os pontos mais avaliados como românticos por casais de todo o mundo

Magno Oliver - 05 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Fernando DJ Imagens)

Um levantamento feito pelo Airbnb apontou os lugares mais românticos do mundo, segundo os próprios hóspedes da plataforma.

De acordo com o Airbnb, esses lugares foram os que mais receberam a menção de “romântico” na avaliação de hóspedes do mundo todo, nos últimos dez anos.

1 – Ilhabela – São Paulo – Brasil

O primeiro lugar é brasileiro e fica em São Paulo. Assim, a cidade de Ilhabela, localizada no litoral de São Paulo, foi considerada o destino brasileiro mais romântico pelos usuários do Airbnb.

O lugar conta com uma combinação de natureza exuberante, praias paradisíacas, paisagens deslumbrantes e um clima tranquilo, refrescante e que cria o cenário ideal para curtir tudo ao lado de quem você ama.

2 – Enseñada – Baixa Califórnia – México

Os usuários também elegeram essa encantadora cidade no México como destino romântico para casais.

Lá conta com pontos turísticos incríveis como a La Bufadora, um dos gêiseres marinhos mais altos do mundo, a Avenida Lopez Mateos e o Centro Histórico. Tem também as vinícolas do Vale de Guadalupe.

3 – Cotswlds – Gloucestershire – Inglaterra

A região de Cotswolds, localizada em Gloucestershire, no sul da Inglaterra, recebe muita procura no Airbnb por conta de suas vilas pitorescas, paisagens deslumbrantes, atmosfera acolhedora e ambientes bem tranquilos.

Assim, é famosa por suas vilas populares e seus passeios pelas trilhas de longos quilômetros pela região.

4 – Riomaggiore – Ligúria – Itália

Riomaggiore, uma das vilas mais encantadoras de Cinque Terre, na região da Ligúria, Itália, é queridinha pelo público do Airbnb por suas casas coloridas que ficam bem à beira do mar, com ruas estreitas e sinuosas. O lugar possui paisagens de tirar o fôlego.

5 – Sedona – Arizona – Estados Unidos

Sedona recebeu alta avaliação por conta de suas paisagens deslumbrantes, energia espiritual e suas formações rochosas vermelhas. Além disso, ela recebe muitas visitas por conta de seus passeios de balão de ar quente.

6 – Terras Altas (The Higlands) – Escócia

Esse lugar na Escócia recebeu alta pontuação por seu lago mais famoso, o Loch Ness, e também por contar com castelos históricos, perto de vilarejos pitorescos. Assim, um lugar incrível com paisagens e pontos turísticos de tirar o fôlego.

