Gusttavo Lima pode estar envolvido em esquema de lavagem de dinheiro do PCC, diz Polícia Federal

Cantor negou todas as acusações, alegando que as negociações mencionadas são referentes à compra de uma aeronave

Paulino Henjengo - 14 de março de 2025

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um relatório da Polícia Federal (PF) indica que o cantor Gusttavo Lima pode estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação denominada Mafiusi busca desmantelar um sistema financeiro paralelo do crime organizado após identificar uma rede de trafico internacional de drogas.

Baseado em informações de um relatório, a PF teria acessado as contas bancárias usadas pela facção, e o nome do cantor teria aparecido em algumas transações envolvendo um empresário ligado à organização criminosa.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, eles teriam realizado transações com indivíduos tidos como suspeitos e acusados de participar de um sistema financeiro ilegal pertencente ao crime organizado.

Os agentes não os incluíram na lista de indiciados. Porém, todos os citados poderão ser chamados para depor.

Os policiais federais alegaram ainda que a investigação revelou um esquema complexo de lavagens de dinheiro envolvendo empresas de fachadas e movimentações financeiras que não condizem com as atividades comerciais legitimas.

Em nota, a Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do artista, negou todas as acusações, alegando que as negociações mencionadas são referentes à compra de uma aeronave.

Além disso, alegou que a aquisição do avião, ocorrida em 2022, seguiu todos os trâmites legais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!