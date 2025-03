Placa inusitada em sorveteria chama atenção dos clientes

Por conta de algumas atitudes inesperadas dos clientes, uma medida "educativa" teve que ser implementada

Magno Oliver - 14 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @soldadoferido)

O ditado popular tradicional é certeiro quando diz: “se tem placa, é porque tem história”. E foi o que aconteceu em uma sorveteria brasileira.

Isso porque um estabelecimento adotou uma placa bastante inusitada e bem humorada que causou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

Com humor irreverente e mensagem “educativa” para os frequentadores da sorveteria, a mensagem imediatamente despertou a curiosidade de clientes e internautas.

O cartaz foi colocado na vidreira dos sorvetes e ficou famoso rapidamente. A situação foi parar no perfil do Instagram do @soldadoferido e recebeu até uma legenda curiosa: “deixa eles azedo”.

O que era para ser uma orientação simples, inesperadamente se transformou em uma mensagem que bombou nas redes. O texto da placa dizia: “Favor não bater no vidro que assusta o sorvete”.

Por conta da repercussão bem-humorada do pedido, a sorveteria viu sua popularidade e clientela crescerem. Muita gente vinha de outros lugares para conhecer o local, não apenas pelo sorvete, mas pela curiosidade em registrar a mensagem no vidro também.

Os donos da sorveteria alegaram que não esperavam tamanha repercussão. Eles contaram que fixaram a placa ali porque a intenção era apenas passar uma mensagem educativa para os clientes exagerados se comportarem na fila do self-service.

Segundo eles, a ideia da mensagem veio porque muitos clientes ficavam batendo os dedos no vidro e ninguém entendia o motivo de fazerem isso.

Foi aí que a jogada de marketing veio de forma descontraída, sem esperar que se tornasse um fenômeno na internet.

Confira na íntegra a postagem da publicação da placa:

