Aguardada desde 1934, ponte de R$ 214 milhões que vai reduzir o tempo de viagem entre Brasil e Argentina
Uma espera de quase um século finalmente encontra o caminho para a concretização definitiva
A mobilidade entre as nações do Cone Sul está prestes a atravessar um divisor de águas histórico, superando uma demanda que remonta à década de 1930.
Por gerações, o transporte de cargas e passageiros entre o Noroeste do Rio Grande do Sul e a Província de Misiones dependeu exclusivamente de balsas, um processo lento e sujeito às variações climáticas do Rio Uruguai.
Essa limitação geográfica represou o potencial turístico das Missões Jesuíticas e travou o escoamento de safras agrícolas.
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Atualmente, o cenário de isolamento começa a ceder lugar a canteiros de obras que prometem redesenhar o mapa logístico da América Latina, unindo comunidades que compartilham laços culturais e econômicos profundos.
Engenharia e Investimento Bilateral
O projeto que materializa esse sonho é a Ponte Internacional San Javier-Porto Xavier, uma estrutura robusta orçada em aproximadamente R$ 214 milhões.
Com cerca de 950 metros de extensão, a obra é coordenada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e representa um dos maiores investimentos federais na região.
A construção não envolve apenas o lançamento de vigas sobre o leito do rio, mas também a criação de complexos aduaneiros modernos e acessos viários que conectam a BR-392 à rede rodoviária argentina.
Este empreendimento visa eliminar gargalos burocráticos e reduzir drasticamente o custo do frete internacional, permitindo que o tempo de travessia, antes contado em horas, seja reduzido a poucos minutos.
Impacto Socioeconômico e Futuro
A implementação da ponte é celebrada por lideranças de Porto Xavier, cidade brasileira com cerca de 10 mil habitantes, e San Javier, no lado argentino, como a redenção econômica regional.
Fontes oficiais do Ministério dos Transportes indicam que a estrutura facilitará o fluxo de turistas rumo aos Patrimônios da Humanidade e fortalecerá o comércio de grãos e manufaturados.
Com a ordem de início já emitida e as etapas de licenciamento ambiental avançadas, a previsão é que a integração física impulsione o PIB local em curto prazo.
A obra, aguardada desde 1934, deixa de ser um plano de papel para se tornar o principal pilar de sustentabilidade e união entre os dois maiores parceiros do Mercosul.
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