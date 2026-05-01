Fim confirmado: governo confirma que quase 5 milhões de brasileiros deixam de receber auxílio

Nova regra do abono salarial reduz gradualmente o acesso ao benefício e deve deixar milhões de trabalhadores fora da lista

Gustavo de Souza - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Milhões de trabalhadores brasileiros devem ficar fora da lista de pagamento do abono salarial nos próximos anos. A mudança não encerra o benefício, mas confirma uma redução gradual no número de pessoas com direito ao repasse.

A estimativa é que cerca de 4,56 milhões de brasileiros deixem de receber o abono do PIS/Pasep até 2030. O impacto ocorre por causa da nova regra de renda para concessão do benefício.

Antes, o abono era pago a trabalhadores que recebiam até dois salários mínimos no ano-base. Agora, esse limite passa a ser corrigido pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), enquanto o salário mínimo pode ter ganho real acima da inflação.

Com isso, o teto de renda deixa de acompanhar integralmente a valorização do salário mínimo. Na prática, parte dos trabalhadores que antes se encaixava nos critérios ficará de fora aos poucos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a regra será reduzida gradualmente até atingir 1,5 salário mínimo por volta de 2035. A medida faz parte do pacote de fortalecimento da regra fiscal e busca controlar o avanço das despesas públicas.

Para o calendário de 2026, referente ao ano-base 2024, têm direito ao abono os trabalhadores que receberam remuneração média mensal de até R$ 2.766. Também é preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base e estar vinculado ao PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.

O governo estima que 26,9 milhões de trabalhadores recebam o benefício em 2026, com R$ 33,5 bilhões destinados aos pagamentos. O valor varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base.

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