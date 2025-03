6 palavras que você provavelmente sempre pronunciou errado e não sabia

Muita gente passa a vida repetindo esses termos de forma incorreta, sem nem imaginar a forma correta de falar

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Universidade de São Paulo)

Você já parou para pensar em quantas palavras usamos todos os dias sem ter certeza de que estamos falando certo?

Algumas são tão comuns que nem percebemos quando erramos a pronúncia.

E o mais curioso: muita gente passa a vida repetindo essas palavras de forma incorreta, sem nem imaginar que está errado.

1. Gratuito

Essa é clássica. Muitos falam “gratuíto”, mas essa pronúncia está errada.

A forma correta de dizer é “gratuito”, com o “i” fechado, ou seja, gra-TUI-to.

Significado: algo que é de graça, que não precisa pagar.

2. Ibero

Você já ouviu alguém dizer “Íbero”, com o “i” bem forte no começo? Pois é, muita gente fala assim.

Mas o correto é pronunciar “Ibero”, com o “i” curto, quase como se fosse “ê”: Ê-bero.

Significado: refere-se à Península Ibérica, ou seja, à região que inclui Portugal e Espanha.

3. Recorde

Aqui está outra palavra que muita gente acaba errando.

Muitos pronunciam “récorde”, como se estivessem lendo em inglês.

Mas, em português, o correto é recorde, com o som aberto no “o”: RE-corde.

Significado: marca máxima ou mínima registrada em alguma atividade, como esportes.

4. Cateter

Na área da saúde, essa palavra é bastante usada. Mas muita gente fala “catéter”, com o acento no segundo “e”. A pronúncia certa é cateter, com a sílaba tônica no “te”: ca-TÊ-ter.

Significado: tubo fino e flexível usado em procedimentos médicos para introduzir ou retirar líquidos do corpo.

5. Rubrica

Essa aqui gera polêmica. Tem gente que fala “rubríca”, com a tônica no “rí”. Mas a forma correta é rubrica, com a ênfase no “ru”: RU-brica.

Significado: assinatura abreviada ou sinal feito para validar documentos.

6. Asterisco

Provavelmente você já ouviu (ou até falou) “asterístico”.

Mas essa palavra, com o som de “ís-tico” no final, simplesmente não existe.

O correto é asterisco, pronunciado assim: as-te-RIS-co.

Significado: aquele símbolo em forma de estrela (*) muito usado em textos para indicar notas ou observações.

