Direto de Goiânia, Cervejaria Lupulina se destaca entre as 10 melhores do país

No concurso, a cervejaria conquistou seis medalhas, sendo cinco de prata e uma de ouro

Davi Galvão - 15 de março de 2025

Fachada da cervejaria Dona Lupulina. (Foto: Redes Sociais)

A cervejaria goiana Dona Lupulina se destacou no Concurso Brasileiro da Cerveja 2024 e foi eleita a Melhor Cervejaria de Goiás e a 10ª Melhor Cervejaria do Brasil.

O evento, promovido pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec) desde 2008, teve a Noite de Gala da Cerveja Brasileira realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nesta terça-feira (11).

Nesta edição, mais de 3.468 amostras foram avaliadas por um painel de mais de 100 jurados de 27 países.

A mestre cervejeira e proprietária da Dona Lupulina, Renata Farias, celebrou o reconhecimento, tendo sido este o terceiro ano consecutivo no qual é eleita a melhor do estado.

“A Dona Lupulina nasceu da paixão pela cerveja artesanal, e esse prêmio reforça que cada momento de dedicação valeu a pena”, destacou.

No concurso, a cervejaria conquistou seis medalhas: cinco de prata, com as bebidas Lichensteiner (Historical Beer), Wheat Wine (American-Style Wheat Wine Ale), Quadrupel (Belgian-Style Quadrupel), Eisbock (German-Style Eisbock) e Bière de Garde (French-Style Bière de Garde), além de uma de ouro com a Amber Weiss, na categoria South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen. No ranking geral, a Dona Lupulina se destacou como a melhor avaliada do Centro-Oeste.

A cervejaria fica localizada em Goiânia, no bairro Jardim Europa.

