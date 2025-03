Divulgado áudio de mandante do assassinato que chocou Goiânia: “pode queimar e amarrar no poste”

Corpo da vítima foi encontrado decapitado e carbonizado nos fundos de uma chácara

Da Redação - 15 de março de 2025

Jovens foram presos pela Polícia Militar. (Foto Reprodução)

Dois jovens, de 20 e de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (14), em Goiânia, suspeitos de tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo. Com eles, foram encontrados meio quilo de cocaína em porções, ecstasy e balas de calibre 380.

Os militares chegaram aos suspeitos ao investigarem o homicídio de uma mulher, que teve o corpo encontrado carbonizado e decapitado na noite da última quinta-feira (13), também em Goiânia.

Os dois negaram a autoria do crime, mas a corporação suspeita que eles tenham algum tipo de envolvimento com a morte da mulher, inclusive, divulgando um áudio do suposto mandante ordenando a morte dela.

No áudio, esse interlocutor teria divulgado o que queria que fosse feito com a mulher, inclusive orientando a “queimá-la” e que não dormiria enquanto não “visse na televisão” a confirmação da morte.

Com os jovens presos, foram apreendidos cinco aparelhos celulares, dinheiro e com a informação de que uma pistola teria sido enterrada em um terreno, a polícia foi atrás, mas não conseguiu localizar a arma de fogo.

Os dois foram autuados em flagrante pela Polícia Civil (PC) pelos crimes ora percebidos, mas a investigação acerca da morte da mulher e as demais conexões referentes a isso seguirá acontecendo.

