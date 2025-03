Homem é surpreendido por ladrões e descobre envolvimento de conhecida, em Anápolis

Câmeras de segurança registraram a ação, facilitando o reconhecimento dos envolvidos

Paulino Henjengo - 16 de março de 2025

Ladrões invadem casa na Vila Santa Isabel em Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, viveu momentos de terror na madrugada deste domingo (16) ao ser surpreendido por três ladrões na residência onde mora, na Vila Santa Isabel, em Anápolis.

Ele acordou com o latido dos cachorros e, ao abrir a porta para verificar o que estava acontecendo, se deparou com os invasores armados com uma faca.

Os suspeitos entraram na casa, o jogaram no chão, ordenaram que ficasse calado e, em seguida, levaram um iPhone, uma TV de 50 polegadas, uma caixa de som e um ventilador.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, por meio de imagens de câmeras de segurança, identificou que o crime havia sido cometido por dois homens e uma mulher.

Inicialmente, a vítima não conseguiu reconhecer nenhum dos envolvidos. No entanto, logo percebeu que conhecia a mulher e que, inclusive, havia a chamado para sua casa no mesmo dia.

A PM então se dirigiu à residência dela, onde encontrou seu filho com o celular furtado. Questionado sobre a origem do aparelho, ele afirmou que a mãe havia pedido para jogá-lo fora, mas que não sabia que se tratava de um objeto roubado.

Na casa da mulher, os policiais também localizaram o restante dos itens subtraídos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados à delegacia para as devidas providências.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!