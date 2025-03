Homem leva tiro na cabeça após tentar beijar mulher casada em casa de shows de Aparecida de Goiânia

Apesar da gravidade do ferimento, vítima chegou a receber atendimento do Samu antes de vir a óbito

Da Redação - 16 de março de 2025

Ambulância do SAMU (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, morreu após levar um tiro na cabeça em uma casa de shows localizada no bairro Jardim Tiradentes, na noite deste sábado (15), em Aparecida de Goiânia.

As autoridades foram acionadas e informadas de que, apesar da gravidade do ferimento, a vítima ainda estava viva. Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, prestando os primeiros socorros.

Apesar dos esforços da equipe médica, o homem teve o óbito confirmado enquanto era encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Bueno.

No local do crime, a Polícia Militar (PM) foi informada, por testemunhas, que a vítima tinha problemas psicológicos e que estava abraçando e beijando as mulheres do local.

Porém, em determinado momento, após tentar beijar uma das clientes que estava dançando na companhia do marido, o mesmo teria dito que iria sair, mas em breve retornava.

Momentos depois, o disparo foi efetuado na área externa do estabelecimento. Após o crime, o autor fugiu, de bicicleta.

Até o momento o suspeito não foi localizado e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

