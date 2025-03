Irmãos que armaram emboscada para matar jovem na porta de boate em Goiânia vão a júri popular

Denúncia do Ministério Público apontou que acusados dificultaram a defesa da vítima

Thiago Alonso - 18 de março de 2025

Câmeras de segurança da boate registraram o crime. (Foto: Reprodução)

Acontece nesta terça-feira (18) o júri popular dos irmãos Mateus dos Santos Viana Queiroz, de 21 anos, e Ruan Claudio Viana Queiroz, de 24 anos, acusados de matar brutalmente Lucas Rodrigues Mesquita, de 27 anos, a facadas.

A audiência será realizada no auditório dos Tribunais do Júri da comarca de Goiânia, localizado no Setor Park Lozandes, sob a presidência do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida.

Na sessão, os acusados responderão pelo crime brutal, registrado por câmeras de segurança no dia 06 de janeiro de 2024, onde eles atacaram a vítima na saída de uma boate, no Jardim Nova Esperança, região Noroeste da capital.

À época, Lucas havia ido à casa noturna juntamente com duas amigas, que foram embora às 04h. Sozinho, ele teria se envolvido numa confusão com outros jovens, que rapidamente se escalonou para uma briga com agressões.

Diante de tal situação, a equipe de segurança separou a briga e expulsou todos os envolvidos. No entanto, o que eles não sabiam é que, na saída, o jovem acabaria sendo vítima de uma emboscada.

Logo após dar os primeiros passos na área externa, Lucas foi atacado por três golpes de faca, sendo que uma perfuração profunda foi desferida na região da nuca.

Depois disso, a vítima ainda sofreu chutes repetidos até que o grupo finalmente fugiu. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer o jovem, mas devido à gravidade do caso, ele morreu ainda na calçada da boate.

À época, a Polícia Militar (PM) conseguiu identificar os suspeitos, localizando um deles, de 19 anos, por meio de uma tornozeleira eletrônica, o prendendo em flagrante em uma residência de Aparecida de Goiânia.

Denúncia

Os demais presentes também foram adicionados ao inquérito, chegando à acusação dos irmãos Mateus dos Santos Viana Queiroz e Ruan Claudio Viana Queiroz junto à Justiça.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), a dupla teria praticado o crime de forma brutal, mediante uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, aguardando o melhor momento para surpreender a vítima, golpeando-a pelas costas.

Segundo a investigação, Mateus teria realizado o primeiro ataque, golpeando Lucas com a faca pelas costas. Em seguida, Ruan e uma outra pessoa não identificada desferiram vários chutes na cabeça da vítima, que veio a óbito.

Eles seguem presos aguardando o resultado do júri popular, que acontece nesta terça-feira (18).

