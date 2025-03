Placa em quadra de esportes chama atenção com recado inusitado: “não precisava humilhar”

Recado escrito pelos praticantes do esporte acabou ganhando fama na web de um jeito inusitado

Magno Oliver - 18 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Placashistoria)

Sempre que você ouvir o ditado popular tradicional: “se tem placa, é porque tem história”, é bom não duvidar dele. E foi exatamente esse contexto que aconteceu em uma quadra de esportes de um bairro.

Isso porque os jogadores de basquete de um time local colocaram uma placa bastante inusitada e bem humorada que causou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

Com humor irreverente, a mensagem “educativa/agressiva” para os praticantes de basquete da quadra popular despertou a curiosidade de boleiros e internautas.

O cartaz foi colocado no quadro do aro da cesta de basquete e ficou famoso rapidinho. A situação foi parar no perfil do Instagram do @placashistoria e recebeu diversos comentários.

O que era para ser um simples pedido de cuidado e atenção ao patrimônio, inesperadamente se transformou em uma mensagem que bombou nas redes.

O texto da placa dizia: “Não se pendure no aro. Ele não é igual ao da NBA e você, com certeza, não é o Lebron James”.

Por conta da repercussão bem-humorada do pedido, a quadra de esportes simplesmente viu sua popularidade e número de praticantes de basquete aumentarem.

Os frequentadores explicaram que a mensagem foi fixada porque muitos caras estavam estragando o aro, e tais atitudes estavam impossibilitando de acontecer a prática do esporte, pois o reparo era muito caro.

Foi então que resolveram tomar uma atitude e deixar a mensagem para todo mundo que viesse jogar basquete na área de jogos.

Nos comentários, os internautas deixaram o registro de suas reações: “Poxa, mas também não precisava humilhar assim”, disse um seguidor.

Confira a publicação da placa na quadra de esportes na íntegra:

