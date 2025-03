O segredo dos chefs para garantir o arroz perfeito (assim não fica empapado)

Muita gente se pergunta como que os chefs fazem arroz nos restaurantes de forma tão gostosa e sem grudar. Chegou a hora de saber a resposta

Magno Oliver - 19 de março de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/cafecom.obig)

No sushi, no bolinho frito, para arroz doce, no almoço ou no jantar, o arroz é um dos alimentos mais versáteis do mundo e está presente em todos os lares brasileiros.

Uma questão universal sobre o alimento que muita gente se pergunta é como que os chefs de cozinha conseguem fazer um arroz tão gostoso e soltinho, em meio à correria dos pedidos.

Enquanto isso em casa a gente sofre com o arroz grudando no fundo da panela, empapando ou mesmo queimando as bordas.

Qual é o segredo? O que fazer para acertar o ponto de preparo e não deixar ele empapar?

O renomado chef colombiano e jurado do MasterChef Celebrity, Jorge Rausch, trouxe um truque especial para garantir o arroz na textura e ponto perfeitos de preparo.

O segredo dos chefs para garantir o arroz perfeito (assim não fica empapado)

Você é uma das pessoas que não manda muito bem na cozinha e, por exemplo, não sabe como se prepara um arroz?

O chef do renomado programa culinário ensinou que o segredo está justamente em refogar os grãos junto com o alho antes de adicionar a água.

Essa técnica garante que os grãos fiquem soltinhos e evita que grude ou fique empapado.

Ingredientes para fazer arroz branco perfeito, segundo um Masterchef

– 1 xícara (chá) de arroz branco de grão longo;

– 2 xícaras (chá) de água;

– 1 dente de alho amassado;

– Óleo ou azeite para refogar;

– Sal a gosto.

Modo de preparo

Primeiro passo é lavar e escorrer bem o arroz para remover o excesso de amido que causa o empapado. Feito isso, em uma panela em fogo baixo, adicione um fio de óleo ou azeite e um dente de alho amassado.

Em seguida, refogue bem tudo até o alho liberar aroma, acrescente a xícara de arroz e misture de leve com uma colher. Esse é o momento do truque do chefe para que os grãos fiquem bem soltinhos ao final da receita.

Quando os grãos estiverem bem envolvidos pelo óleo, acrescente as duas xícaras de água fria, tempere com sal a gosto e mexa bem para dissolver. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo para o mínimo e tampe a panela só um pouco.

Assim, deixe o arroz cozinhar até a água secar completamente (cerca de 15 a 20 minutos). Passado o tempo, desligue o fogo e deixe o arroz descansar por alguns minutos. Feito isso, use um garfo para soltar os grãos e garantir uma textura leve e fofa.

