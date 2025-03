6 formas de liberar espaço no celular sem perder nada importante

Você vai se surpreender com o quanto de espaço pode ser liberado sem precisar apagar nada que faça falta

Pedro Ribeiro - 21 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está sentindo que o seu celular está cada vez mais lento e sem espaço para nada, saiba que isso é mais comum do que parece.

Afinal, fotos, vídeos, aplicativos e arquivos vão se acumulando aos poucos.

De repente, você tenta tirar uma foto ou baixar algo e aparece aquela mensagem chata: “Armazenamento cheio”. Mas calma!

Existem formas simples e seguras de liberar espaço no celular sem perder nada importante.

6 formas de liberar espaço no celular sem perder nada importante

1. Apague arquivos duplicados

Primeiramente, é importante saber que o celular costuma ficar cheio por causa de arquivos repetidos.

Isso acontece, principalmente, com fotos e vídeos que recebemos várias vezes em grupos de mensagens ou redes sociais.

Por isso, uma dica simples é usar aplicativos que identificam e apagam esses itens duplicados de forma segura.

Dessa forma, você faz uma varredura completa no celular e vê exatamente o que pode ser excluído sem preocupação.

2. Limpe o cache dos aplicativos

Outra maneira eficiente de liberar espaço no celular é limpar o cache dos aplicativos. Mas o que é isso?

O cache é uma memória temporária que os apps criam para funcionar de forma mais rápida.

No entanto, com o passar do tempo, esses arquivos acumulados ocupam muito espaço sem que você perceba.

Felizmente, a limpeza do cache é simples e pode ser feita nas configurações do sistema.

3. Use serviços de armazenamento em nuvem

Além dessas soluções, vale muito a pena apostar nos serviços de armazenamento em nuvem.

Plataformas como Google Drive, OneDrive e iCloud são excelentes opções para guardar fotos, vídeos e documentos sem ocupar espaço no celular.

Assim, seu celular fica livre para armazenar coisas novas e você não precisa se preocupar com falta de espaço.

4. Exclua downloads antigos

Outro passo importante é verificar a pasta de downloads do seu aparelho.

Muitas vezes, baixamos arquivos que usamos uma única vez e depois esquecemos que eles estão lá.

Por isso, faça uma limpeza nessa pasta e exclua documentos, imagens e músicas que não são mais necessários.

5. Desinstale aplicativos que não usa mais

Agora é a hora de avaliar os aplicativos instalados. Com o tempo, você pode acabar acumulando muitos apps que já nem usamos mais.

Então, por que deixar esses aplicativos ocupando espaço à toa? Desinstale aqueles que não são mais úteis no seu dia a dia.

E, se um dia sentir falta de algum, é só instalar novamente.

6. Transfira arquivos para o computador

Por fim, uma solução muito eficiente é transferir fotos, vídeos e outros arquivos pesados para o computador ou um HD externo.

Assim, você mantém suas memórias seguras em outro lugar e, ao mesmo tempo, libera espaço no celular para novas fotos e aplicativos.

Sem dúvida, é uma das formas mais seguras e práticas de organizar seu conteúdo sem abrir mão de nada importante.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!